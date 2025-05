PL que prevê cotas de 30% para negros em concursos segue para sanção

RP Raphaela Peixoto

O critério para inclusão nas cotas será a autodeclaração como pessoa negra, combinada com o reconhecimento social a partir de características fenotípicas - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Senado aprovou o Projeto de Lei 1.958/2021, de autoria do senador Paulo Paim (PT-RS), que amplia para 30% a reserva de vagas para pessoas negras em concursos públicos e processos seletivos simplificados no serviço público. A proposta também prorroga por mais 10 anos a vigência da política de cotas raciais. O texto agora segue para sanção do presidente da República.

De acordo com o projeto, a cota de 30% será aplicada sempre que houver ao menos duas vagas disponíveis. Quando a aplicação do percentual resultar em frações, o número será arredondado para cima caso igual ou superior a 0,5, e para baixo nos demais casos.

O critério para inclusão nas cotas será a autodeclaração como pessoa negra, combinada com o reconhecimento social a partir de características fenotípicas. Os editais dos concursos deverão prever mecanismos de verificação complementar, baseados em diretrizes como a padronização nacional das regras, a participação de especialistas, o respeito às especificidades regionais e a exigência de decisão unânime para eventual contestação da autodeclaração.

