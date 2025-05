Concurso para diplomata 2025 é autorizado; veja o que se sabe

RP Raphaela Peixoto

A remuneração inicial no Brasil será de R$ 20.926,98 - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O concurso para admissão à carreira de diplomata de 2025 foi autorizado. O Ministério das Relações Exteriores publicou, nesta quinta-feira (8/5), o aval no Diário Oficial da União.

https://www.correiobraziliense.com.br/webstories/2025/04/7121170-canal-do-correio-braziliense-no-whatsapp.html" frameborder="0" allowfullscreen>

Ao todo, serão ofertadas 50 vagas para a classe de terceiro-secretário da carreira de diplomata. A remuneração inicial no Brasil será de R$ 20.926,98.

Segundo o documento, o certame contará com duas etapas. A primeira fase do concurso consistirá de prova objetiva, de caráter eliminatório, composta de questões de: a) língua portuguesa; b) história do Brasil; c) história mundial; d) geografia; e) língua inglesa; f) política internacional; g) economia; h) direito.

Já a segunda fase do concurso terá provas escritas, de caráter eliminatório e classificatório, composta de questões de: a) língua portuguesa; b) língua inglesa; c) história do Brasil; d) política internacional; e) geografia; f) economia; g) direito; h) língua espanhola ou língua francesa.

O prazo de realização da primeira prova, com relação à data de publicação do edital do concurso, será reduzido para dois meses.

Leia também: TCU autoriza concurso com dezenas de vagas para Brasília



Último certame

Realizado anualmente pelo Instituto Rio Branco (IRBr), o último concurso para diplomatas também ofertou 50 vagas. O certame foi organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Leia também: Diplomata dá dicas para passar no concurso do MRE



Uma novidade foi a convocação de, pelo menos, 40% dos candidatos da segunda fase mulheres. O certame ainda restringe que a convocação adicional seja de até 75 mulheres, sendo até 35 candidatas negras e cinco com deficiência.

Outras novidades foram a redução do número de fases, de três para duas, e a nova opção de escolha entre espanhol e francês.