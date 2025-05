CPNU: processo de admissão será 100% digital; veja como fazer

RP Raphaela Peixoto

Processo de admissão de forma totalmente digital, por meio da plataforma SouGov.br

Os candidatos aprovados no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) deverão realizar o processo de admissão de forma totalmente digital, por meio da plataforma SouGov.br, disponível tanto pelo site quanto pelo aplicativo, que pode ser baixado nas lojas Google Play e App Store.

Após a nomeação, os novos servidores terão 30 dias para tomar posse, e deverão se apresentar ao órgão de lotação e iniciar suas atividades no prazo máximo de 15 dias após a assinatura do Termo de Posse.

De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), os convocados receberão um e-mail no endereço utilizado durante a inscrição no concurso com as orientações detalhadas para iniciar o processo admissional.

Passo a passo do programa de admissão

Dentro da plataforma SouGov.br, os candidatos devem completar seus dados cadastrais, enviar a documentação exigida e preencher o Perfil Profissional, ferramenta que auxilia os gestores na alocação dos servidores conforme suas competências.

Todo o material será analisado. Caso sejam necessárias correções, o sistema notificará o candidato. Com a documentação validada, o Termo de Posse será assinado digitalmente no próprio aplicativo. A partir daí, o cadastro será integrado aos sistemas oficiais de gestão de pessoal e a documentação ficará disponível no Assentamento Funcional Digital (AFD).