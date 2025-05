CB Correio Braziliense

O Banco de Brasília (BRB) vai convocar mais 50 profissionais aprovados no concurso para analista de tecnologia da informação. A lista com os nomes dos convocados será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) de quarta-feira (21/5).



Com jornada de 30 horas semanais e salário de R$ 10.678,42, os analistas têm papel essencial no desenvolvimento, manutenção e segurança dos sistemas e soluções tecnológicas do BRB. Entre as atribuições estão o suporte às áreas internas e clientes, a avaliação e implantação de novas tecnologias, além da coordenação de projetos que garantem a eficiência e a inovação dos serviços prestados.

“O BRB vive um momento de consolidação como uma das instituições financeiras mais inovadoras do país. Com mais de 9 milhões de clientes, a tecnologia está no centro da nossa estratégia de crescimento e relacionamento. Ao convocar esses novos analistas de TI, damos mais um passo concreto para fortalecer nossa infraestrutura digital, ampliar a segurança das nossas operações e criar experiências únicas para nossos clientes”, afirma Paulo Henrique Costa, presidente do BRB.

Desde 2019, o BRB já contratou mais de 1.200 novos empregados por meio de seis concursos públicos, como parte do planejamento estratégico de crescimento e modernização.

