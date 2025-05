Concurso diplomata: candidatos terão menos questões e mais tempo de prova

RP Raphaela Peixoto

A principal mudança está no formato da prova objetiva da primeira fase, que agora contará com 240 itens, totalizando até 240 pontos — uma redução em relação aos 260 itens previstos no edital anterior - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O edital de abertura do concurso público de admissão à carreira de diplomata, promovido pelo Ministério das Relações Exteriores, traz alterações relevantes em relação à edição de 2024. A principal mudança está no formato da prova objetiva da primeira fase, que agora contará com 240 itens, totalizando até 240 pontos — uma redução em relação aos 260 itens previstos no edital anterior.

Especialistas consultados pelo Correio explicam que, embora o número absoluto de itens tenha diminuído, a estrutura da prova também passou por ajustes. "O modelo anterior previa 65 questões com quatro itens cada. Neste ano, a banca optou por um formato mais flexível, permitindo que cada comando tenha um número variável de itens", analisa Celso Natale, coordenador do Estratégia Concursos.

A proporção para aprovação, no entanto, permanece a mesma, conforme explicou Jean Maciel, coordenador do curso preparatório para diplomatas do Gran Concursos. Ele destaca que a exigência de 40% de acertos continua válida. “Em 2024, era preciso obter 26 pontos. Em 2025, são necessários 96 pontos em 240 itens, o que também corresponde a 40%. A regra de correção, em que um erro desconta 0,5 ponto, também foi mantida”, explica.

Apesar da redução no número de itens, o tempo total para a realização da prova aumentou: passou de seis para oito horas. Com isso, o tempo médio para analisar cada item subiu de 1 minuto e 38 segundos para dois minutos. Para Natale, isso pode beneficiar os candidatos, desde que saibam administrar o tempo. "A estratégia ideal é marcar primeiro os itens mais fáceis e deixar os mais difíceis para o fim. Isso ajuda a manter a confiança e otimiza o desempenho", orienta.

Leia também: INSS adere ao CPNU para oferta de 300 cargos efetivos

Mudanças nos critérios de desempate

Outra modificação relevante está na ordem dos critérios de desempate da prova objetiva. Em 2024, a prioridade após Língua Portuguesa era para os desempenhos em Língua Inglesa e História do Brasil. Em 2025, a ordem será: Língua Portuguesa, seguida por Política Internacional e, em terceiro, História do Brasil.

A ordem dos critérios de desempate na nota final do concurso também foi alterada. Agora, depois da prova escrita de Língua Portuguesa, a prioridade será para Política Internacional escrita, deixando a Língua Inglesa escrita em terceiro plano. Para Maciel, a mudança valoriza o domínio de política internacional, o que pode beneficiar candidatos mais dedicados à área específica, em detrimento daqueles com maior fluência prévia em inglês.

Natale ressalta que o critério de desempate tem impacto real na classificação final. “Em 2024, vários candidatos com a mesma nota foram diferenciados apenas pelos critérios de desempate. Com a mudança, os candidatos precisam redobrar a atenção em disciplinas como Política Internacional, que além de ganhar peso nos critérios, já concentra grande número de itens na primeira fase”, afirma.

Inscrições abertas

As inscrições para o concurso estão abertas desde segunda-feira (19/5) e seguem até 4 de junho de 2025, por meio do site do Cebraspe, responsável pela organização do certame. Para concorrer ao cargo de diplomata, é necessário ser brasileiro nato, ter no mínimo 18 anos, ter diploma de curso superior reconhecido pelo MEC, além de atender aos demais requisitos do edital. A remuneração inicial é de R$ 22.558,56.

O edital estabelece regras específicas para candidatos casados com estrangeiros ou com pessoas ligadas a governos estrangeiros. Nesses casos, a inscrição será aceita de forma condicional, sujeita à autorização do Ministro das Relações Exteriores. A exigência não se aplica quando o cônjuge possui também nacionalidade brasileira.

Estrutura da seleção

O concurso será composto por duas fases. A primeira será uma prova objetiva com questões de Língua Portuguesa, História do Brasil, História Mundial, Geografia, Língua Inglesa, Política Internacional, Economia e Direito. A segunda fase incluirá provas escritas das mesmas disciplinas, além de uma prova de língua adicional (Espanhol ou Francês).

Leia também: Diplomata dá dicas para passar no concurso do MRE

A prova objetiva está marcada para 20 de julho de 2025. As provas escritas ocorrerão em 23, 24, 30 e 31 de agosto. A primeira fase será aplicada em todas as capitais e no Distrito Federal. Já a segunda fase ocorrerá nas capitais onde houver candidatos aprovados na primeira etapa.