RP Raphaela Peixoto

Banca organizadora não será a mesma da edição anterior que à época foi a Fundação Cesgranrio - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A Fundação Getulio Vargas foi a instituição escolhida para organizar o segundo Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). A informação consta no Portal Nacional de Contratações Públicas, cuja a última atualização foi realizada nesta quinta-feira (5/6). A banca organizadora não será a mesma da edição anterior que à época foi a Fundação Cesgranrio.

A informação também foi confirmada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) na tarde desta quinta-feira (5/6). De acordo com a pasta, a "FGV será responsável pelo planejamento, organização, realização, processamento e resultado final para homologação do segundo CPNU, assim como toda e qualquer logística necessária à execução dos serviços, sob a coordenação geral do MGI nas condições estabelecidas no Termo de Referência".

O CPNU 2 ofertará 3.652 vagas, sendo 2.844 para cargos de nível superior e 508 para nível médio. Desse total, 2.480 serão para provimento imediato, enquanto outras 1.172 estão reservadas para preenchimento em curto prazo, após a homologação do concurso. As oportunidades estarão distribuídas entre 36 órgãos da administração pública federal. A previsão é que um edital único seja publicado em julho, bem como a abertura das inscrições.

Os cargos serão organizados em nove blocos temáticos. Os candidatos poderão se inscrever para mais de um cargo dentro do mesmo bloco e indicar a ordem de preferência entre as opções.

O cronograma do concurso prevê dois dias de provas. A primeira etapa, com provas objetivas para todos os inscritos, está marcada para 5 de outubro de 2025. Já a segunda fase, com provas discursivas direcionadas apenas aos candidatos habilitados na primeira, será realizada em 7 de dezembro. As avaliações ocorrerão em 228 municípios de todas as regiões do país. O resultado final do certame deve ser divulgado em fevereiro de 2026.