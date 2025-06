MPMS: nenhum candidato atinge nota mínima para aprovação em prova para promotor

RP Raphaela Peixoto

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) divulgou, nesta quarta-feira (4/6), o resultado preliminar da prova escrita do concurso público para promotor de justiça substituto. De acordo com os dados apresentados, nenhum dos candidatos listados atingiu a média mínima exigida para aprovação nesta etapa.

Segundo o edital do certame, os participantes deveriam obter nota igual ou superior a 5 em cada grupo de disciplinas e alcançar média geral mínima de 6 pontos. No entanto, o melhor desempenho registrado foi de 5,95 — abaixo do exigido para aprovação. Além disso, o candidato com essa pontuação não alcançou a nota mínima em uma das disciplinas, obtendo 4,05 em Direito Civil (Grupo IV).

Os candidatos poderão apresentar recursos entre os dias 9 e 13 de junho de 2025, exclusivamente por meio do site oficial do concurso. Os formulários serão disponibilizados a partir das 0h do dia 9, com prazo final às 23h59 do dia 13. A organização alerta que os recursos devem ser impessoais, sem qualquer identificação do recorrente, e precisam conter relatório e fundamentação, sob risco de desconsideração.

A prova escrita é a segunda fase do concurso, que ao todo é composto por sete etapas: prova preambular e escrita (eliminatórias e classificatórias), avaliação psicotécnica, investigação social (ambas eliminatórias), prova oral (eliminatória e classificatória), análise de títulos (classificatória) e exame de sanidade física e mental (eliminatório).

A execução do concurso está sob responsabilidade da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec).