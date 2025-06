Concurso CFMV: edital prevê 181 vagas e salários de até R$ 11 mil

RP Raphaela Peixoto

Concurso. Mulher estuda sozinha - (crédito: Reprodução/Freepik)

O Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) lançou um concurso público com 181 oportunidades, entre vagas imediatas e formação de cadastro reserva. O edital de abertura foi publicado na sexta-feira (6/6), no site do Instituto Iades, responsável pela organização do certame.

Os aprovados serão lotados na sede do CFMV, em Brasília (DF). As remunerações variam de R$ 5.871,54 a R$ 11.031,91, além de benefícios. As vagas estão distribuídas da seguinte forma:

Nível médio:

Assistente Administrativo: 7 vagas imediatas + 48 para cadastro de reserva.



Salário: R$ 5.871,54

Nível técnico:

Técnico de Informática: 2 vagas imediatas + 16 para cadastro de reserva.

Salário: R$ 8.386,19

Nível superior:

Advogado e Analistas (Administração, Marketing, Sistemas, Contabilidade e Médico-Veterinário): 12 vagas imediatas + 96 para cadastro de reserva.



Salário: R$ 11.031,91

As inscrições poderão ser feitas exclusivamente pelo site do Iades, no período de 17 de junho a 13 de julho de 2025.

As taxas de inscrição variam conforme o cargo: R$ 54 para funções de nível médio/técnico e R$ 56 para nível superior. Candidatos inscritos no CadÚnico, doadores de medula óssea ou pertencentes a famílias de baixa renda poderão solicitar isenção da taxa entre 17 e 24 de junho.

O processo seletivo será composto por provas objetivas e discursivas, além de análise comportamental e de experiência profissional. Para cargos de nível superior, haverá ainda avaliação de títulos. As provas estão previstas para o dia 10 de agosto de 2025.