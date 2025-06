AgSUS abre seleção com 500 vagas para médicos de família e comunidade

RP Raphaela Peixoto

A Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde (AgSUS) lançou nesta quinta-feira (6/6) um processo seletivo para a contratação de 500 médicos de família e comunidade, além de formação para cadastro reserva. A organização da seleção está sob responsabilidade da Fundação Carlos Chagas (FCC).

Para concorrer, os candidatos devem ter título de especialista emitido pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC) ou residência médica na área, com Registro de Qualificação de Especialidade (RQE). As inscrições estarão abertas entre os dias 9 e 25 de junho, exclusivamente pelo site da FCC.

O processo seletivo será composto por duas etapas: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e avaliação de títulos, de caráter classificatório. As provas objetivas estão previstas para o dia 3 de agosto e serão aplicadas nas 27 capitais brasileiras.

Os profissionais selecionados atuarão no Eixo Vínculo do Projeto Mais Médicos pelo Brasil, coordenado pelo Ministério da Saúde, e serão incluídos no novo Plano de Cargos e Salários (PCS) da AgSUS. O regime de contratação será pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

O salário base inicial é de R$ 16.587,90. A remuneração pode ser acrescida de:

Prêmio anual de desempenho, que varia de R$ 16.800 a R$ 55.200, conforme a progressão na carreira;

Gratificação por titulação, sendo 1,5% para especialização e 2,5% para mestrado profissional;

Incentivo por localidade, de R$ 3 mil para áreas de difícil acesso ou alta vulnerabilidade, e R$ 6 mil para os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) prioritários;

Auxílio-alimentação mensal de R$ 1.100.

O processo seletivo terá validade de 12 meses a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da AgSUS.