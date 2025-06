Concurso para o MPMS que não teve aprovados custou R$ 500 mil

GB Gabriel Botelho

Nenhum dos 186 inscritos na segunda fase do concurso para promotor substituto do Ministério Público do Mato Grosso do Sul (MPMS) conseguiu nota suficiente para aprovação. O resultado preliminar foi divulgado na última quarta-feira (4/6), e gerou revolta entre os participantes. Organizado e aplicado pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC), o concurso custou quase R$ 500 mil, de acordo com publicação no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul.

A nota mínima exigida na prova escrita era de 6,00. No entanto, a maior pontuação entre os 186 candidatos da segunda etapa foi 5,95.

De acordo com o MPMS, os candidatos insatisfeitos podem entrar com recurso em forma de contestação dos resultados entre os dias 9 e 13 de junho.

Além de questionar o resultado de qualquer uma das provas, também poderão ser reavaliados erros materiais e possíveis discordâncias diante do conteúdo das questões e das respostas.

Para solicitar a revisão da nota, basta clicar aqui. Os cadernos de questões das provas escritas e os espelhos de correção, inclusive, já estão disponíveis desde as 8h desta quinta-feira (5/6). Por meio do mesmo link, é possível encontrar os recursos na área do candidato.

Um total de 10 vagas são oferecidas para o cargo de promotor de justiça substituto. A remuneração mensal é de R$ 32.260,69.

Veja a nota publicada pelo MPMS na íntegra:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) informa que, no dia 2 de junho de 2025, foi realizada sessão pública híbrida no edifício-sede da Procuradoria-Geral de Justiça, em Campo Grande (MS), com o objetivo de identificar e divulgar os resultado das provas escritas do XXX Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso na carreira no cargo de Promotor de Justiça Substituto. Esclarece que a publicação oficial do resultado provisório sairá no DOMP, o qual está sujeito à interposição de recursos, conforme previsto no edital:

•? ?Item 14.17 – Quanto ao resultado das provas escritas, caberá interposição de recurso nos termos do item 23 deste Edital.

•? ?Item 14.18.1 – Os cadernos de questões das provas escritas e os espelhos de correção serão disponibilizados na área restrita do site concurso.fapec.org, no prazo de até 72 (setenta e duas) horas após a divulgação das notas.

•? ?Item 23.1 – O candidato poderá recorrer à Comissão de Concurso contra o resultado de qualquer uma das provas, seja por erro material, por discordância quanto ao conteúdo das questões e respostas, ou ainda contra a classificação final.

Veja as sete etapas do concurso:

- Prova preambular;

- Prova escrita;

- Avaliação psicotécnica;

- Investigação social;

- Provas orais;

- Prova de títulos;

- Exame de sanidade física e mental.