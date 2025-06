MPS divulga o resultado do concurso para cargo de perito médico federal

RP Raphaela Peixoto

A lista com os 768 candidatos classificados foi divulgada no Diário Oficial da União. Desses, 250 foram aprovados para início imediato, com possibilidade de atuação em todas as regiões do país - (crédito: Reprodução/Freepik)

O Ministério da Previdência Social (MPS) publicou, nesta segunda-feira (23/6), o resultado do concurso público para o cargo de perito médico federal. A lista com os 768 candidatos classificados foi divulgada no Diário Oficial da União. Desses, 250 foram aprovados para início imediato, com possibilidade de atuação em todas as regiões do país.

Os aprovados terão um prazo de cinco dias para indicar, em ordem de preferência, as cidades onde desejam ser lotados. A escolha será respeitada conforme a ordem de classificação no certame. Após essa etapa, o processo seguirá com as nomeações e, posteriormente, a posse dos novos servidores.

Leia também: ITA lança primeiro concurso de professor para o campus em Fortaleza

Segundo o MPS, a expectativa é de que todos os aprovados estejam em exercício nas Agências da Previdência Social (APS) até 15 de agosto, após passarem por um período de treinamento.

A pasta também informou que além das 250 vagas inicialmente preenchidas, o governo federal prevê autorizar, nos próximos dias, a nomeação de mais 250 candidatos do cadastro de reserva, totalizando 500 novos peritos médicos federais.

Leia também: Primeiro curso de formação de carreira do Concurso Unificado é concluído

Organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), o concurso foi composto por duas fases: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e avaliação de títulos, com caráter apenas classificatório. A remuneração inicial para o cargo é de R$ 14.166,99.