RP Raphaela Peixoto

De acordo com o Ministério da Educação, a previsão é que a nova unidade entre em operação no primeiro semestre de 2026 - (crédito: Divulgação ITA )

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) abriu, pela primeira vez, concurso público para professores destinados ao campus que será inaugurado em Fortaleza, no Ceará. O edital de abertura prevê 40 vagas para cargos da carreira de magistério superior.

Além das vagas para docentes, a seleção também oferece oportunidades para 24 cargos das carreiras de desenvolvimento tecnológico, entre eles técnico, tecnologista e pesquisador em ciência e tecnologia. Há ainda a oferta de 46 vagas para os mesmos cinco cargos destinadas ao campus de São José dos Campos (SP), sede principal da instituição. As remunerações variam entre R$ 4.577,18 e R$ 14.192,64, de acordo com o cargo, titulação e gratificações por desempenho.

A seleção para professor será composta por duas etapas. A primeira delas terá duas fases e seguirá dois perfis distintos de provas. No Modelo A, a primeira fase inclui prova escrita, apresentação de projeto de pesquisa, avaliação didática e análise de títulos. Já o Modelo B contempla apenas o projeto de pesquisa, a prova didática e a análise de títulos. Em ambos os casos, a segunda etapa consiste na aplicação da prova de títulos.

Para todas as demais funções contarão com, no mínimo, duas etapas de avaliação. Segundo o ITA, "informações sobre datas, horários e demais detalhes serão divulgadas oportunamente no site".

As inscrições estarão abertas de 1º de julho a 8 de agosto e deverão ser realizadas pelo portal oficial do ITA. A taxa de inscrição é de R$ 200, e é possível se candidatar a mais de um perfil.



Expansão inédita do ITA para o Nordeste

A construção do campus cearense do ITA marca a primeira expansão da instituição fora de São Paulo. De acordo com o Ministério da Educação, a previsão é que a nova unidade entre em operação no primeiro semestre de 2026. Atualmente, as obras estão na primeira fase, que contempla a construção do Prédio de Engenharias, o primeiro alojamento estudantil, infraestrutura básica e reforma de instalações de apoio.