O Ministério Público do estado de São Paulo publicou na edição do Diário Oficial estadual desta quarta-feira (18/6), o edital de abertura do concurso público para analista jurídico, cuja remuneração é de R$ 10.370,42, além de benefícios. O certame destina-se a formação de cadastro reserva para provimento de vagas que surgirem ou forem criadas no decorrer do prazo de validade do concurso.

A Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (VUNESP) é a banca organizadora. O processo seletivo será composto por prova objetiva de múltipla escolha e de prova escrita e discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Os exames serão aplicados em datas diferentes. A prova objetiva será aplicada em 14 de setembro e a prova escrita e discursiva em 30 de novembro.

O edital determina que "os candidatos investidos no cargo estarão subordinados ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado de São Paulo, instituído pela Lei Estadual nº 10.261, de 28 de outubro de 1968, conforme dispõe o art. 2º da Lei Complementar Estadual n.º 1.118, de 1º de junho de 2010". A carga horária de trabalho será de 40 horas semanais.

A inscrição deverá ser realizada, exclusivamente, no site da Fundação VUNESP, no período entre 23 de junho e 22 de julho. Somente será confirmada após a comprovação do efetivo pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 165. Para se inscrever é necessário ser bacharel em direito.

O certame terá validade dois anos a contar da data da publicação da homologação do resultado definitivo, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período, a critério do Ministério Público do Estado de São Paulo.