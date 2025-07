CNU 2: confira tudo sobre o novo edital com 3,6 mil vagas

RP Raphaela Peixoto

CNU 2025 terá regras mais inclusivas, entre elas a equiparação de gênero - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

O aguardado edital de abertura do Concurso Público Nacional Unificado (CNU 2) foi publicado na segunda-feira (30/6), em edição extra do Diário Oficial da União. O certame ofertará mais de 3 mil vagas para 32 órgãos federais. As oportunidades são para níveis superior e intermediário. As inscrições estarão abertas a partir desta quarta-feira (2/7). Confira detalhes do edital:

Das vagas

Ao todo, o CNU 2 ofertará 3.652 vagas distribuídas entre 32 órgãos federais. Do total de oportunidades, 3.144 são destinadas a cargos de nível superior e 508 para nível intermediário. Há previsão de preenchimento imediato de 1.172 vagas.

A maioria das vagas está concentrada no Distrito Federal (2.089), seguido pelas regiões Sudeste (814), Nordeste (165), Norte (135), Sul (54) e Centro-Oeste (4 — excluindo o DF). Outras 391 vagas serão alocadas conforme o interesse da administração pública.

As vagas estão organizadas em nove blocos temáticos, que reúnem cargos por áreas de atuação semelhantes:

Etapas

O CNU 2 será realizado em até duas etapas. A primeira etapa será dividida nas seguintes fases:

Fase 1: Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;



Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; Fase 2: Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;



Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; Fase 3: Avaliação de títulos, de caráter classificatório, aplicada apenas às pessoas candidatas que concorrerem aos cargos/especialidades com previsão nos Anexos I a IX;



Avaliação de títulos, de caráter classificatório, aplicada apenas às pessoas candidatas que concorrerem aos cargos/especialidades com previsão nos Anexos I a IX; Fase 4:

1. Procedimento de caracterização da deficiência das pessoas candidatas que optaram por concorrer às vagas reservadas, bem como de aferição da compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência apresentada por essas pessoas; e

2. Procedimento de confirmação/verificação complementar da autodeclaração para concorrer às vagas reservadas às pessoas candidatas negras, indígenas e quilombolas



1. Procedimento de caracterização da deficiência das pessoas candidatas que optaram por concorrer às vagas reservadas, bem como de aferição da compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência apresentada por essas pessoas; e 2. Procedimento de confirmação/verificação complementar da autodeclaração para concorrer às vagas reservadas às pessoas candidatas negras, indígenas e quilombolas Fase 5: Procedimento de Investigação Social e Funcional, de caráter eliminatório, exclusivamente para o cargo de analista técnico de justiça e defesa;



Procedimento de Investigação Social e Funcional, de caráter eliminatório, exclusivamente para o cargo de analista técnico de justiça e defesa; Fase 6: Defesa de memorial e prova oral, de caráter eliminatório, aplicada apenas às pessoas candidatas que concorrerem aos cargos/especialidades com previsão nos anexos I a IX.

Já a segunda etapa, destinada a Curso ou Programa de Formação específico, de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada apenas às pessoas candidatas que concorrerem aos cargos/especialidades com previsão nos Anexos I a IX.

Das provas

Estrutura das provas

A prova objetiva consistirá em questões de múltipla escolha, contendo cinco alternativas cada e apenas uma resposta correta, não sendo permitida a consulta a livros, anotações ou materiais de apoio de qualquer natureza.

Para os cargos de nível superior, a prova objetiva será composta por 90 questões, sendo 30 questões de conhecimentos gerais e 60 questões de conhecimentos específicos. Para os cargos de nível intermediário, a prova objetiva será composta por 68 questões, sendo 20 questões de conhecimentos gerais e 48 questões de conhecimentos específicos. Enquanto para a os cargos de nível superior, a prova discursiva será composta por duas questões, valendo 22,5 pontos cada, podendo totalizar 45 pontos. Para os cargos de nível intermediário, a prova discursiva será composta por redação em formato dissertativo-argumentativo e poderá totalizar 30 pontos.

As provas discursivas deverão ser respondidas em até 30 linhas, para cada uma das questões ou a redação. A avaliação considerará como critérios o domínio dos conhecimentos específicos, que corresponderá a 50% da nota total, e o uso da língua portuguesa, que corresponderá aos 50% restante para nível superior. Para a redação de nível intermediário, 100% da nota será referente ao uso da língua portuguesa.

Neste ano, os cartões de resposta e redações serão identificados por código de barras individual, garantindo o anonimato dos candidatos durante a correção. Procedimentos como coleta de dados biométricos (impressões digitais), assinatura de próprio punho e exame grafológico também serão mantidos e aprimorados.

Datas e horários

As provas objetivas e as provas discursivas, ambas de caráter eliminatório e classificatório, serão aplicadas em 228 cidades, distribuídas pelas cinco regiões do país, respeitado o horário oficial de Brasília.

Para os cargos de nível superior, as provas serão aplicadas na data e horário no prováveis a seguir:

Prova objetiva: 5 de outubro de 2025, das 13h às 18h;



Prova discursiva: 7 de dezembro de 2025, das 13h às 16h.

Para os cargos de nível intermediário, as provas serão aplicadas na data e no horário prováveis a seguir:

Prova objetiva: 5 de outubro de 2025, das 13h às 16h30;



Prova discursiva: 7 de dezembro de 2025, das 13h às 15h.

Os locais para a realização de ambas as provas serão informados por ocasião da divulgação do Cartão de Confirmação de Inscrição do candidato, no site do concurso. Em 22 de setembro, estará disponível o cartão o para realização da prova objetiva. Já o cartão o para realização da prova discursiva estará disponível em 1º de dezembro.

Inscrições serão abertas amanhã

As inscrições para o certame estarão abertas no período das 10h de 2 de julho de 2025 às 23h59 de 20 de julho de 2025, de acordo com horário oficial de Brasília. O candidato poderá escolher todos os cargos e suas respectivas especialidades ofertadas em um único bloco temático.

Interessados poderão se inscrever por meio do site da FGV, banca organizadora do certame. A inscrição só será válida após a confirmação do pagamento até a data do vencimento, 21 de julho. O valor da taxa de inscrição será de R$ 70 para todos os cargos. Ao se inscrever, o candidato deverá:



Optar por um bloco temático;



Optar pelos cargos e especialidades, entre as opções ofertadas no bloco temático;



Indicar a ordem de preferência de ocupação dos cargos; e



Indicar a cidade de realização das provas.

No momento da inscrição, será disponibilizado ao candidato um questionário socioeconômico. O preenchimento deste questionário será parte integrante do processo de inscrição, ainda que suas informações não sejam utilizadas como critério de classificação ou eliminação no certame.

"A pessoa travesti, transexual ou transgênera que desejar ser atendida pelo nome social poderá solicitá-lo no momento da inscrição, conforme previsto na Instrução Normativa Conjunta MGI/MDHC nº 54, de 29 de agosto de 2024, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania", estabelece o edital.

No ato da inscrição, o candidato deverá indicar o nome social pelo qual deseja ser identificada, que ficará vinculado ao nome civil, ao número do documento de identificação, ao CPF e à data de nascimento, além de informar a sua opção quanto ao uso do banheiro, se masculino

ou feminino.

Em 31 de julho de 2025, será divulgada a relação preliminar de inscrições deferidas no site oficial do certame. A pessoa candidata que tiver o seu pedido de inscrição indeferido poderá interpor recurso no prazo de dois dias úteis, a serem contados do primeiro dia útil subsequente ao da divulgação do resultado da análise dos pedidos pelo site da FGV. A relação definitiva de inscrições homologadas, após recurso, será divulgada na data provável de 18 de agosto.

Da isenção da taxa

Podem pedir isenção total do pagamento do valor da inscrição os candidatos que tem inscrição ativa no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico); os doadodres de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde; ser ou ter sido bolsista do Programa Universidade para Todos(Prouni); ou ser ou ter sido financiado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). A isenção poderá ser pedida das 10h de 2 de julho às 23h59min de 8 de julho.

O resultado preliminar da análise dos pedidos de isenção da taxa de inscrição será divulgado na data

provável de 10 de julho. O período recursal, para os candidatos cujo requerimento de isenção de pagamento da taxa de inscrição for indeferido, ficará aberto no prazo de dois dias úteis, a serem contados do primeiro dia útil subsequente ao da divulgação do resultado da análise dos pedidos, por meio da página oficial do concurso. A relação dos pedidos de isenção deferidos, após recurso, será divulgada até o dia 18 de julho.

Equiparação para mulheres

O CNU 2, pela primeira vez, equilibrará o percentual de mulheres classificadas para a fase 2 sempre que for averiguado percentual menor do que 50% em cada cargo/especialidade e em cada modalidade de concorrência de vagas.

Nesses casos, serão classificadas candidatas mulheres até que seja alcançada a equiparação do percentual de pessoas candidatas de ambos os sexos classificadas para a fase 2 do certame, para cada cargo/especialidade e para cada modalidade de vagas reservadas, desde que existam candidatas mulheres que não foram eliminadas tanto por não terem alcançado o desempenho mínimo na fase 1 previsto, quanto por outros critérios de eliminação.

O edital assegura que nenhum homem previamente classificado será desclassificado em função do mecanismo de equiparação.

Das cotas

Nesse novo concurso unificado, 35% das vagas serão destinadas à política de cotas, conforme previsto na nova Lei de Cotas:

Pessoas com deficiência

Somente haverá reserva de vaga imediata para pessoas candidatas com deficiência no bloco/cargo/especialidade com número de vagas igual ou superior a cinco Para os cargos/especialidades que não atendam aos critérios mínimos para a aplicação automática da reserva de vagas, a distribuição das vagas reservadas foi estabelecida por sorteio público nos termos do Edital nº 1/2025 do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrem nas categorias discriminadas no art. 4º da Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, no § 1º do art. 1º da Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro Autista), no § 1º do art. 1º da Lei nº 14.126, de 22 de março de 2021 (visão monocular) e na Lei nº 14.768, de 22 de dezembro de 2023 (surdez unilateral total ou bilateral), observando, no que houver regulamentação, conforme o parágrafo único do art. 39 da Lei nº 13.846, de 18 de junho de 2019, a avaliação e a natureza dos impedimentos de longo prazo definidos no § 1º e caput do art. 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015).

Candidatos negros, quilombolas e indígenas

Das vagas ofertadas e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do certame 25% serão reservadas às pessoas que concorrerem a cotas para pessoas negras, 3% para indígenas e 2% para quilombolas. Para concorrer às vagas reservadas, a pessoa candidata deverá, no ato da inscrição, optar por disputar às vagas destinadas a essas cotas.

De acordo com a Instrução Normativa Conjunta MGI/MIR/MPI nº 261, de 27 de junho de 2025, do

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, do Ministério da Igualdade Racial e do

Ministério dos Povos Indígenas, considera-se:

Pessoa Negra: aquela que se autodeclarar preta ou parda, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, e que possua traços fenotípicos

que a caracterizem como de cor preta ou parda, nos termos do disposto no art. 1º, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010 (Estatuto da Igualdade Racial);



aquela que se autodeclarar preta ou parda, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, e que possua traços fenotípicos que a caracterizem como de cor preta ou parda, nos termos do disposto no art. 1º, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010 (Estatuto da Igualdade Racial); Pessoa Indígena: aquela que se identifica como parte de uma coletividade indígena e é reconhecida por seus membros como tal, independentemente de viver ou não em território indígena, nos termos do art. 231 da Constituição Federal, da Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e da Declaração da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre os Direitos dos Povos Indígenas;



aquela que se identifica como parte de uma coletividade indígena e é reconhecida por seus membros como tal, independentemente de viver ou não em território indígena, nos termos do art. 231 da Constituição Federal, da Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e da Declaração da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre os Direitos dos Povos Indígenas; Pessoa Quilombola: aquela pertencente a grupo étnico-racial, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotada de relações territoriais específicas, com presunção de

ancestralidade preta ou parda, conforme previsto no Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003.

As pessoas candidatas que optarem por concorrer para às vagas reservadas a pessoas negras, indígenas e quilombolas serão convocadas para a realização de procedimentos complementares relativos à

autodeclaração sobre a sua condição.

A relação dos inscritos na condição de pessoas negras, indígenas e quilombolas será divulgada na data provável de 31 de julho. As pessoas candidatas que porventura declararem indevidamente serem negras, indígenas ou quilombolas, no preenchimento do requerimento de inscrição por meio da Internet, deverão, após tomar conhecimento da situação da inscrição nessa condição, entrar em contato com a Fundação Getulio Vargas por meio do e-mail cpnu2@fgv.br, para a correção da informação, por se tratar apenas de erro material e inconsistência efetivada no ato da inscrição.

Cronograma

Inscrições: de 2 a 20/07/2025

de 2 a 20/07/2025 Solicitação de isenção da taxa de inscrição: 2 a 8/07/2025

2 a 8/07/2025 Prova objetiva: 05/10/25, das 13h às 18h

05/10/25, das 13h às 18h Convocação para prova discursiva: 12/11/25

12/11/25 Convocação - confirmação de cotas e PcD: 12/11/25

12/11/25 Envio de títulos: 13 a 19/11/25

13 a 19/11/25 Procedimentos de confirmação de cotas: 8/12 a 17/12/25

8/12 a 17/12/25 Prova discursiva para habilitados na 1ª fase: 7/12/25

7/12/25 Previsão de divulgação da primeira lista de classificação: 30/01/2026

* Com trechos do edital de abertura