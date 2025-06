GDF prorroga validade de concurso para professores até 2027

RP Raphaela Peixoto

Concurso teve seu resultado final divulgado em julho de 2023. Ao todo, foram ofertadas 4.254 vagas para cargos de nível superior - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) prorrogou, até julho de 2027, a validade do concurso público para a carreira de magistério. A decisão foi publicada na edição desta sexta-feira (27/6) do Diário Oficial do DF e integra o pacote de propostas do Governo do Distrito Federal (GDF) aceito pelo sindicato da categoria, que pôs fim à greve dos professores após mais de 20 dias de greve.

Além da prorrogação, o governo se comprometeu a nomear até 3 mil aprovados no concurso ainda em 2025 e a realizar um novo certame, com edital previsto para o primeiro semestre de 2026, entre outras propostas.

O concurso teve seu resultado final divulgado em julho de 2023. Ao todo, foram ofertadas 4.254 vagas para cargos de nível superior, sendo 3.880 destinadas ao cargo de professor de educação básica, entre vagas imediatas e cadastro de reserva. Os candidatos foram avaliados por meio de provas objetivas e discursivas, ambas com caráter eliminatório e classificatório.

O certame chegou a ser suspenso por decisão liminar do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), que determinou a reaplicação das provas em Língua Brasileira de Sinais (Libras) para candidatos surdos. A decisão da 8ª Vara da Fazenda Pública do DF considerou que não foram adotadas as adaptações necessárias para garantir condições equitativas de participação.