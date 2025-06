RP Raphaela Peixoto

Os candidatos que participaram do concurso público da Polícia Federal, destinado ao preenchimento de cargos administrativos, terão acesso à consulta individual dos gabaritos preliminares das provas objetivas bem como ao padrão preliminar de respostas da prova discursiva, a partir do dia 1º de julho. A consulta aos gabaritos preliminares ficarão disponível até 3 de julho no site da banca organizadora, o Cebraspe.

Para aqueles que desejam contestar, o prazo para interposição de recursos quanto às questões formuladas, aos gabaritos oficiais preliminares divulgados e/ou ao padrão de respostas da prova discursiva será nos dias 2 e 3 de julho.

A divulgação dos gabaritos preliminares oficiais das provas objetivas está marcada para 4 de julho. Já o resultado final nas provas objetivas e o resultado provisório na prova discursiva tem sua divulgação prevista para 6 de agosto.

As provas objetivas e discursiva foram realizadas no domingo (29/6). O certame também é composto por etapas complementares para candidatos que se autodeclararem negros ou concorrerem a vagas destinadas a pessoas com deficiência. Também haverá avaliação médica, sendo a posse condicionada à aptidão física e mental. A divulgação do resultado final no concurso está agendada para 5 de novembro.

Ao todo 294.185 pessoas se inscreveram no certame. A oferta é de 192 vagas para candidatos com níveis médio e superior, com remunerações que podem chegar a R$ 11 mil. A maioria das vagas é destinada ao cargo de agente administrativo. Do total de oportunidades, 20% são reservadas a candidatos negros (pretos e pardos) e 5% a pessoas com deficiência.