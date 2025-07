RP Raphaela Peixoto

A ministra da Gestão e da Inovação, Esther Dweck, afirmou, nesta quinta-feira (3/7) que 100.070 pessoas se inscreveram na segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado. O prazo das inscrições foram abertos às 10 horas de quarta-feira (2/7). "A gente está bem feliz mais uma vez com a adesão nessa nossa modalidade de concurso", comemorou a minista em entrevista à CBN.

Esther disse também que embora o quantitativo de vagas tenha sido menor quando comparado com a edição anterior, o geverno espera "uma grande adesão da população" no CPNU. "Acho que na semana que vem a gente já vai ter um bom balanço e aí a gente pode tentar intimar quanto vai ser até o final. A gente acha que vai ser uma grande adesão de novo".

O prazo das inscrições termina em 20 de julho. Interessados poderão se inscrever por meio do site da FGV, banca organizadora do certame. No ato da inscrição, o candidato deverá responder a um questionário socioeconômico. O preenchimento deste questionário será parte integrante do processo de inscrição, ainda que suas informações não sejam utilizadas como critério de classificação ou eliminação no certame.

A inscrição só será válida após a confirmação do pagamento até a data do vencimento, 21 de julho. O valor da taxa de inscrição será de R$ 70 para todos os cargos. Podem pedir isenção total do pagamento do valor da inscrição os candidatos que tem inscrição ativa no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico); os doadodres de medula óssea; e beneficiários do Programa Universidade para Todos(Prouni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). O prazo para solicitar a isenção acaba em 8 de julho.

Neste ano, o certame oferece 3.652 vagas para 32 órgãos federais. As oportunidades são para cargos de nível superior (3.144 vagas) e intermediário (508 vagas) e são agrupadas em nove blocos temáticos.Do total de vagas, 2.480 correspondem a vagas imediatas, enquanto que 1.172 serão de provimento em curto prazo.

Entre as novidades deste novo concurso unificado, está a adoção da ação afirmativa que equiparará o percentual de mulheres classificadas para a segunda fase do certame sempre que for averiguado percentual menor do que 50% em cada cargo/especialidade e em cada modalidade de concorrência de vagas.

Nesses casos, serão classificadas candidatas mulheres até que seja alcançada a equiparação do percentual de pessoas candidatas de ambos os sexos classificadas para a fase 2 do certame, para cada cargo/especialidade e para cada modalidade de vagas reservadas, desde que existam candidatas mulheres que não foram eliminadas tanto por não terem alcançado o desempenho mínimo na fase 1 previsto, quanto por outros critérios de eliminação.

Sobre a iniciativa, a ministra afirmou à CBN que é um mecanismo adotado pelo ministério a fim de "garantir o serviço com a cara do Brasil". Ela também assegurou que a ação afirmativa não se trata de cotas. "É simplismente a gente aumentar o número de mulheres que fazem a segunda etapa do concurso e elas vão concorrer de acordo com suas notas".

Das vagas ofertadas e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do certame 25% serão reservadas às pessoas que concorrerem a cotas para pessoas negras, 3% para indígenas e 2% para quilombolas. Também será reservado 5% das oportunidades para pessoas com deficiência. "Se a gente não fizer políticas afirmativas para combater essa grande desigualdade, a gente vai demorar 300, 400, mais 500 anos para a gente poder reverter o nosso quadro de desigualdade no Brasil", afirmou Esther.



Este ano, os candidatos farão as provas objetivas e discursivas em dias distintos. A prova objetiva está marcada para o dia 5 de outubro, das 13h às 18h. Os candidatos que forem aprovados na prova objetiva serão convocados para a prova discursiva, marcada para 7 de dezembro. Os exames serão aplicados em 228 cidades, distribuídas pelas cinco regiões do país, respeitado o horário oficial de Brasília.