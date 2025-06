Exército Brasileiro alerta para golpe de falso concurso

CB Correio Braziliense

A instituição também chamou a atenção para a disseminação de um site falso que promete a emissão de certificados militares - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Exército Brasileiro emitiu um alerta à população sobre a circulação de anúncios fraudulentos nas redes sociais que oferecem supostas vagas na instituição com salários de R$ 6.430, além de vale-alimentação de R$ 940.

De acordo com a corporação, os anúncios enganosos costumam apresentar links suspeitos, utilizar indevidamente imagens e símbolos institucionais — muitos deles produzidos com o uso de inteligência artificial — e prometem cargos militares com remuneração imediata. As publicações, que não possuem qualquer vínculo oficial com o Exército, solicitam pagamento de taxas por meio de transferências eletrônicas, como o PIX.

Exército Brasileiro alerta para golpes com falsas promessas de vagas e certificados militares nas redes sociais (foto: Reprodução/Exército Brasileiro)

A instituição também chamou a atenção para a disseminação de um site falso que promete a emissão de certificados militares. “É falso o site https://portalcertificados.site/certificado/. Esse site comete fraude ao enganar cidadãos que buscam a segunda via do certificado de reservista”, informou o comunicado.

Leia também: FAB abre inscrições para concurso de sargentos com 206 vagas

Para evitar cair em golpes e garantir a segurança das informações, o Exército orienta que os cidadãos utilizem exclusivamente os canais oficiais para obter informações sobre alistamento, concursos e seleções. O Exército reforça que qualquer cobrança em nome da Instituição, especialmente por meios não oficiais como o PIX ou transferência bancária, é um sinal claro de tentativa de fraude.