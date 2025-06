FAB abre inscrições para concurso de sargentos com 206 vagas

RP Raphaela Peixoto

O certame oferece vagas distribuídas entre especialidades como Controle de Tráfego Aéreo, Comunicações, Eletricidade e Instrumentos, Mecânica de Aeronaves, Suprimento, Meteorologia, entre outras - (crédito: Reprodução/FAB)

A Força Aérea Brasileira (FAB) abriu as inscrições para o concurso público que selecionará candidatos para a Segunda Turma do Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica. Interessados devem se inscrever até 28 de julho, exclusivamente pelo site da Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR). A taxa de participação é de R$ 95.

O certame oferece 206 vagas para ambos os sexos, distribuídas entre especialidades como Controle de Tráfego Aéreo, Comunicações, Eletricidade e Instrumentos, Mecânica de Aeronaves, Suprimento, Meteorologia, entre outras. Do total, 165 oportunidades são destinadas à ampla concorrência e 41 são reservadas.

Para participar, os candidatos devem ter, no mínimo, 17 anos e, no máximo, 25 anos até 31 de dezembro de 2026. Também é exigido o ensino médio completo até a data da concentração final do exame.

O processo seletivo inclui provas escritas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática e Física, previstas para 30 de novembro de 2025. Os candidatos ainda serão submetidos à inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica, teste físico, procedimento de heteroidentificação complementar e à validação documental.

Com duração de dois anos, o curso é realizado sob regime de internato militar na EEAR, em Guaratinguetá (SP). Ao final da formação, os concluintes serão promovidos à graduação de Terceiro-Sargento e distribuídos em unidades do Comando da Aeronáutica (COMAER) em todo o país, conforme a necessidade da instituição.