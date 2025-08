Após erro, edital da Conab é republicado no DOU desta segunda (4/8)

RP Raphaela Peixoto

De acordo com a nota, a companhia junto à Casa Civil para cancelamento da publicação - (crédito: SINDSEP-DF/DIVULGAÇÃO)

O edital de abertura do concurso público da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) com 403 vagas e salários de até 8.140,88 foi republicado nesta segunda-feira (4/8). Segundo informou a assessoria da Conab ao Correio, no entanto, a republicação ocorreu devido a um erro e o primeiro edital segue vigente, sem alterações. De acordo com a nota, a companhia pediu à Casa Civil o cancelamento da publicação.

O certame, organizado pelo Instituto Consulpam, foi lançado em março deste ano. A seleção oferta vagas para os cargos de assistente (34 vagas) e de analista (369 vagas) em todo o território nacional. O processo seletivo conta com as provas objetiva (de caráter eliminatório e classificatório para todos cargos) e discursiva (de caráter eliminatório e classificatório para os cargos de analista).

A provas foram aplicadas em 13 de julho. Na terça-feira (29/7), foi disponibilizada a consulta indivudal do resultado preliminar e do espelho da folha de resposta. O período recursal terminou na quinta-feira (31/7).