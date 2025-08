RP Raphaela Peixoto

O período de inscrições do concurso público para a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) será iniciado às 16h desta segunda-feira (4/8). Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do certame, até 2 de setembro.

Ao todo, são ofertadas 115 vagas imediatas com oportunidades para cargos de níveis médio, técnico e superior. O certame também formará cadastro reserva. As remunerações iniciais variam conforme o cargo, podendo chegar a R$ 10.577,48.

Há oportunidades para os cargos de pesquisador, analista e técnico em geociências. As vagas estão distribuídas entre áreas estratégicas como geologia, geofísica, cartografia, engenharia, recursos hídricos, gestão ambiental, química e setores administrativos, com possibilidade de lotação em diferentes unidades da CPRM em todo o país — incluindo sede, escritórios, superintendências regionais, residências e núcleos vinculados.

As taxas de inscrição variam conforme a função pretendida: R$ 180 para o cargo de pesquisador em geociências; R$ 140 para analista em geociências; e R$ 100 para técnico em geociências. Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde podem solicitar isenção da taxa, conforme previsto em edital.

As provas objetiva e discursiva estão agendadas para 30 de novembro, no período da manhã (das 8h às 13h). Os exames serão aplicados em 13 capitais brasileiras, de acordo com o horário oficial de Brasília.

Para os cargos de nível superior, a seleção ainda inclui avaliação de títulos. Também estão previstas etapas específicas para candidatos com deficiência (PCDs), além de critérios diferenciados para candidatos negros, indígenas e quilombolas, conforme as políticas de inclusão do Governo Federal.