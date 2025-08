TJ de São Paulo abre concurso para escrevente técnico judiciário

GB Gabriel Botelho

A prova é destinada à formação de cadastro de reserva para preenchimento de vagas, ao longo do prazo de validade do curso - (crédito: Reprodução)

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) publicou, nesta sexta-feira (1º/8), o edital de um concurso público para a vaga de escrevente técnico judiciário na capital e circunscrições judiciárias (CJs), da 1ª Região Administrativa Judiciária (RAJ).

A prova é destinada à formação de cadastro de reserva para preenchimento de vagas, ao longo do prazo de validade do curso. Os cargos estarão vagos conforme necessidade do serviço, assim como da disponibilidade orçamentária.

O cadastro será formado por meio do percentual legal para pessoas com deficiência (5%), candidatos negros (20%) e indígenas (3%). As inscrições poderão ser realizadas entre 13 de agosto e 22 de setembro, por meio do site da Fundação Vunesp, de forma exclusiva. O salário inicial é de R$ 6.345,94. Somam-se a esse montante auxílios para alimentação, saúde e transporte.

De acordo com o item 15 da disposições finais do edital do concurso, a nomeação de candidatos aprovados para a capital até o momento de conclusão da disputa anterior para o mesmo cargo é proibida. A vedação foi homologada em 25 de junho passado, e se encontra em validade.

O concurso

A prova será feita em etapa única. Dois momentos distintos serão responsáveis por compô-la, divididos entre objetiva e discursiva (redação). Não haverá prova prática de digitação. A objetiva terá caráter eliminatório e classificatório. Será, ainda, composta por 70 questões de múltipla escolha.

Ambas serão aplicadas de forma simultânea. A previsão é que ocorram em 7 de dezembro. Após a homologação, o concurso terá validade de um ano, prorrogável por mais um, a critério do próprio Tribunal de Justiça.