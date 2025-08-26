UFU abre concurso para professores com salário de até R$ 13 mil

RP Raphaela Peixoto

A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) abrirá, nesta terça-feira (26/8), às 15h, o período de inscrições para concurso público que oferece nove vagas para o cargo de professor do Magistério Superior. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo portal da universidade até 10 de setembro.

A taxa de inscrição é de R$ 309. Estão isentos do pagamento candidatos de baixa renda inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea. O pedido de isenção pode ser feito entre os dias 26 de agosto e 4 de setembro.

Compõem o certame: prova escrita, prova didática, prova prática, prova oral, defesa de projeto e análise de títulos. A aplicação da prova escrita está prevista para o dia 19 de outubro, no Campus Santa Mônica, em Uberlândia. As informações sobre bloco e sala serão disponibilizadas na ficha de inscrição do candidato, nove dias antes da avaliação.

As vagas são destinadas às áreas de Saúde, Engenharias, Ciências Humanas e Artes, com distribuição entre os campi de Uberlândia, Ituiutaba e Monte Carmelo. A remuneração para docentes com titulação de doutorado é de R$ 13.288,85, acrescida de auxílio-alimentação no valor de R$ 1.000. A carga horária é de 40 horas semanais, em regime de dedicação exclusiva.

