Validade do concurso da PCDF é prorrogada por dois anos

RP Raphaela Peixoto

Polícia Civil - (crédito: Tânia Rego/Agência Brasil)

O Governo do Distrito Federal (GDF) prorrogou a validade do concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal para agente de polícia. O prazo comecará a ser contado a partir de 25 de setembro. A informação consta no Diário Oficial do DF (DODF) desta sexta-feira (22/8).

Em abril deste ano, o goverdador do DF, Ibaneis Rocha (MDB-DF), autorizou a nomeação de 1.950 novos agentes em novembro deste ano. A convocação inclui 600 policiais civis. A informação foi confirmada pelo então secretário de Economia, Ney Ferraz, durante reunião, em abril, com representantes das categorias.

Leia também: Polícia Federal divulga resultado do concurso com mil vagas

A PCDF publicou edital para a seleção de agentes em junho de 2020. Ao todo, o edital oferta 1.800 vagas para agente da Polícia Civil, sendo 600 vagas imediatas, mais 1.200 para formação de cadastro de reserva. Os ganhos da carreira são de R$ 8.698,78 para 40 horas de trabalho semanal.

Leia também: Corpo de Bombeiros do DF publica edital de novo concurso

A seleção teve, inicialmente, o cronograma atrasado devido à pandemia da covid-19. As provas, previstas para serem aplicadas em outubro de 2020, só ocorreram em 22 de agosto de 2021.

Leia também: Saiba quais são os direitos de quem presta concurso público



O concurso foi suspenso novamente em dezembro de 2021. A decisão partiu da 2ª Vara da Fazenda Pública do DF e teve como base um pedido de oito candidatos que concorrerem ao cargo de agente nas vagas reservadas para negros. Eles alegam que, segundo o edital, deveriam ter tido as provas discursivas corrigidas — o que não ocorreu.