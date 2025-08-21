Concurso Conab: provas serão reaplicadas em setembro; entenda

RP Raphaela Peixoto

A Companhia Nacional de Abastecimento informou nesta quinta-feira (21/8) que a reaplicação das provas objetivas e discursivas para o cargo de analista nas especialidades de engenharia agrícola, em São Luís (MA), e economia, em Florianópolis (SC), ocorrerá em 14 de setembro.

Segundo o edital, publicado no Diário Oficial da União, a convocação dos candidatos para as provas por meio do Cartão de Confirmação, reitrando o local, a data e o horário de realização, está prevista para 1º de setembro, após às 19h.

A divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas está prevista para 15 de setembro. Os candidatos poderão apresentar recursos quanto à formulação de questão das provas objetivas ou as respostas dos gabaritos oficiais preliminares entre os dias 16 e 17 do mesmo mês.

Os resultados preliminares das provas objetivas e discursivas serão divulgados em 25 de setembro e 8 de outubro, respectivamente. Já a lista definitiva dos habilitados para correção da prova discursiva será publicada no dia 29 de setembro. O resultado final dessa etapa está previsto para 10 de outubro.

As provas foram aplicadas originalmente em 13 de julho. No entanto, segundo comunicado publicado na quinta-feira (14/8) na página oficial do certame, intercorrências logísticas comprometeram a organização dos exames em algumas localidades, o que motivou a reaplicação para esses dois cargos.

Novo cronograma

O edital também atualiza o cronograma das próximas fases para todos os cargos. Confira as novas datas:

13/10/2025 – Publicação do edital de convocação para o procedimento de heteroidentificação e avaliação biopsicossocial

19/10/2025 – Realização dos procedimentos de heteroidentificação e avaliação biopsicossocial

26/10/2025 – Divulgação dos resultados preliminares dessas avaliações

27 e 28/10/2025 – Prazo para interposição de recursos sobre os resultados preliminares

03/11/2025 – Divulgação dos resultados definitivos

03/11/2025 – Publicação do resultado final do concurso

O concurso, organizado pelo Instituto Consulpam, foi lançado em março deste ano e oferece 403 vagas: 34 para o cargo de assistente e 369 para analista, com atuação em diversas regiões do país. A seleção é composta por provas objetivas (eliminatórias e classificatórias para todos os cargos) e discursivas (eliminatórias e classificatórias para analistas).