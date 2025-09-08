RP Raphaela Peixoto

Por meio de uma portaria, publicada no Diário Oficial da União, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) autorizou a nomeação de 460 candidatos aprovados no concurso público do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Segundo a portaria, o provimento dos cargos estão condicionadas à existência de vagas na data da nomeação e à compatibilidade orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

As nomeações contemplam os cargos de analista administrativo (130 vagas) e analista ambiental (330 vagas). Ambos de nível superior. A remuneração para as duas funções, prevista no edital do certame, é de R$ 9.994,60.

Os novos analistas que ingressarem no Ibama terão funções específicas conforme a área de atuação. Segundo o órgão, os analistas administrativos serão responsáveis por todas as atividades administrativas e logísticas relacionadas às competências legais e constitucionais do instituto.

Já os analistas ambientais desempenharão uma série de atribuições técnicas, incluindo o monitoramento ambiental, gestão e controle da qualidade do meio ambiente, ordenamento dos recursos florestais e pesqueiros, além da conservação de ecossistemas e das espécies que neles vivem, com foco no manejo e na proteção. Também caberá a esses profissionais promover a difusão de tecnologias, informação e educação ambiental, conforme estabelece a Lei n.º 10.410/2022.

Sobre o certame