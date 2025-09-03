Concurso BRB: mais 50 escrituários são convocados

RP Raphaela Peixoto

O Banco de Brasília (BRB) convocou 50 aprovados no último concurso no cargo de escriturário. O edital de convocação foi publicado Diário Oficial do Distrito Federal desta quarta-feira (3/9). O certame foi lançado em 2022 e homologado no ano seguinte.

Os convocados deverão se apresentar por meio de acesso à reunião virtual, no dia 17 de setembro às 14h. Segundo o edital, o encontro irá tratar de assuntos relacionados à admissão. As instruções de acesso à reunião serão enviadas por e-mail.



"A contratação do candidato ficará condicionada à classificação em todas as etapas e avaliações do concurso público, à aprovação em exames físico e mental (incluindo exames laboratoriais, avaliação e exame clínico), sob responsabilidade do BRB, bem como à apresentação dos documentos solicitados pelo BRB", finaliza o documento.

O cargo de escriturário é a porta de entrada para a carreira bancária na instituição. A remuneração inicial é de R$ 4.449,35, para uma jornada de trabalho de 6 horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

Além do salário, os profissionais recebem benefícios como auxílio-alimentação e vale-refeição, no valor de R$ 2.308,68, auxílio-creche de R$ 659,67, e plano de saúde com cobertura nas principais clínicas e hospitais do Distrito Federal e em todo o país.

O BRB também oferece incentivos voltados à capacitação e ao desenvolvimento profissional.