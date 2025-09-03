Controladoria Geral de SP lança concurso com salários de R$ 17,8 mil

RP Raphaela Peixoto

A Controladoria Geral de São Paulo (CGE-SP) publicou o edital do auditor estadual de controle, cujo salário é de R$ 17.850. O documento foi divulgado nesta quarta-feira (3/9) no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

A seleção oferece 200 vagas. As oportunidades são divididas entre as seguintes áreas de atuação: auditoria, contabilidade pública e finanças, correição e combate à corrupção, obras e concessões e tecnologia da informação.

O cargo exige que o candidato tenha ensino superior, em grau de licenciatura e bacharelado, de duração plena, em quaisquer áreas de conhecimento. Interessados poderão se inscrever entre 15 de setembro e 16 de outubro pelo site oficial do certame. O valor da taxa de inscrição é de R$ 170.



O certame, composto por provas objetiva e discursiva, será executado sob a responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas (FGV). As provas serão realizadas na cidade de São Paulo em 14 de dezembro.

Os exames serão aplicados nos turnos matutino e vespertino. No turno da manhã, será realizado o Módulo I da Prova Objetiva, e uma questão discursiva; e, no turno da tarde, será realizado o Módulo II da Prova Objetiva, e uma questão discursiva.