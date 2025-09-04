MGI autoriza a nomeação de 1.316 aprovados no primeiro CNU

RP Raphaela Peixoto

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) autorizou a nomeação de 1.316 candidatos aprovados no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) nos cargos de analista em tecnologia da informação (182 vagas), analista de infraestrutura (279 vagas) e de auditor fiscal (855 vagas). Os novos analistas irão compor o quadro de pessoal da própria pasta. Já os auditores serão lotados no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Segundo as portarias, o provimento dos cargos está condicionado à existência de vagas na data da nomeação e à adequação orçamentária e financeira das novas despesas com a Lei Orçamentária Anual e sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

De acordo com o MGI, "dentre os cargos com previsão de curso de formação no CPNU 1, as primeiras nomeações autorizadas foram para as agências reguladoras que participaram do certame (ANTAQ, ANEEL e ANS), em julho. Na sequência, em agosto foi autorizada a nomeação dos aprovados para o cargo de Analista de Comércio Exterior (ACE) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)".

Processo de admissão será 100% digital

Após a nomeação, os novos servidores terão 30 dias para tomar posse. Deverão se apresentar ao órgão de lotação e iniciar suas atividades no prazo máximo de 15 dias após a assinatura do Termo de Posse.

O processo de admissão será feito de forma digital, pela plataforma SOUGOV.BR, disponível tanto pelo site quanto pelo aplicativo, que pode ser baixado nas lojas Google Play e App Store, no celular.

De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), os convocados receberão um e-mail no endereço utilizado durante a inscrição no concurso com as orientações detalhadas para iniciar o processo admissional.