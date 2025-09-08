RP Raphaela Peixoto

Fachada do Ministério da Previdência Social e do Ministério do Trabalho e Emprego - (crédito: Reprodução/MPS )

O Ministério da Previdência Social (MPS) publicou, nesta segunda-feira (8/9), no Diário Oficial da União, a convocação de 250 novos peritos médicos federais. A chamada adicional contempla candidatos subsequentes e melhor classificados nos estados do Acre, Amapá, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sergipe.

Os convocados deverão indicar, até esta terça-feira (9), sua ordem de preferência de localidades por meio de formulário eletrônico disponibilizado na plataforma Microsoft Forms. Candidatos do Acre e do Amapá estão dispensados da escolha, já que há apenas uma localidade disponível em cada estado.

A nomeação seguirá a ordem de classificação do concurso, observando os critérios legais de alternância e proporcionalidade entre ampla concorrência, pessoas com deficiência e candidatos autodeclarados negros. A posse dependerá da disponibilidade de vagas e do interesse da administração pública.

Após a nomeação, o servidor deverá permanecer na unidade de lotação por, no mínimo, cinco anos, salvo exceções previstas em lei.

O edital também prevê a possibilidade de reposicionamento para o final da lista ou desistência da nomeação. Os pedidos devem ser preenchidos, assinados eletronicamente via plataforma Gov.br e enviados até 9 de setembro para o e-mail: concursopmf2025@previdencia.gov.br.

Sobre o concurso

Organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), o concurso foi composto por duas fases: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e avaliação de títulos, com caráter apenas classificatório. A remuneração inicial para o cargo é de R$ 14.166,99.