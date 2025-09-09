Aprovados no CNU precisam manifestar interesse na lista de espera

RP Raphaela Peixoto

A medida, segundo a pasta, visa agilizar as futuras etapas de convocação, evitando que candidatos já aprovados em outros concursos ocupem espaço nas listas de espera. - (crédito: Divulgação/MGI)

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) abriu, nesta terça-feira (9/9), o período para que os candidatos aprovados em lista de espera na primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 1) manifestem interesse em continuar concorrendo às vagas disponíveis.

A manifestação de interesse deve ser realizada individualmente para cada cargo em que o candidato figure na lista de espera. Para realizar a manifestação, o candidato deve possuir conta GOV.BR com nível de segurança Prata ou Ouro.

A confirmação deve ser feita até 18 de setembro, por meio do site ou do aplicativo SOUGOV.BR, conforme previsto em edital publicado no Diário Oficial da União. Durante o período estipulado, é possível alterar as escolhas quantas vezes forem necessárias.

Leia também: Ministério da Previdência convoca mais 250 peritos médicos federais

De acordo com o MGI, não há limite de cargos para manifestação de interesse. No entanto, quem não registrar sua intenção dentro do prazo será automaticamente excluído da lista de espera e deixará de concorrer a eventuais convocações.

O ministério esclarece que a manifestação de interesse é um requisito formal e não assegura a nomeação ou posse, tampouco representa garantia de vaga. A medida, segundo a pasta, visa agilizar as futuras etapas de convocação, evitando que candidatos já aprovados em outros concursos ocupem espaço nas listas de espera.

O resultado com as novas composições das listas de espera será divulgado até 10 de outubro de 2025. Os candidatos serão notificados por e-mail e por meio da Caixa Postal do GOV.BR.