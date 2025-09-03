RP Raphaela Peixoto

O prazo de validade do certame será de dois anos, prorrogável por igual período, contados a partir da data de homologação do resultado final - (crédito: Reprodução/Freepik)

A Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM) lançou nesta quarta-feira (3/9) concurso público com 363 vagas, sendo 100 imediatas. Há vagas para analista de controle, para assessor jurídico, para procurador, agente legislativo e para analista legislativo em diversas especialidades. A remuneração inicial pode chegar a R$ 30.187,52.

O certame será realizado em até cinco, a depender do cargo. As provas serão realizadas em Manaus. Para todos os cargos, a aplicação da prova objetiva está marcada para 14 de dezembro.

As etapas serão:

Prova objetiva para todos os cargos;



Prova discursiva, para os cargos de analista de controle, assessor jurídico, procurador e agente legislativo — assistente técnico administrativo;



Prova prática, apenas para o cargo de analista legislativo intérprete de Libras;



Prova de Títulos, somente para os cargos de analista de controle e assessor jurídico e procurador; e



Perícia médica para aqueles que concorrerem à reserva de vagas para pessoas com deficiência.

As inscrições para o certame estarão abertas entre 10 de setembro e 13 de outubro. Interessados podem se inscrever por meio do site da Fundação Getulio Vargas (FGV).

O valor da taxa de inscrição é de R$ 82 para o cargo de agente legislativo), de R$ 110 para o cargo de analista legislativo, de R$ 180 para assessor jurídico, de R$ 230 para analista de controle e de R$ 285 para o cargo de procurador.

O prazo de validade do certame será de dois anos, prorrogável por igual período, contados a partir da data de homologação do resultado final. O edital prevê que a lotação dos novos servidores será nos variados órgãos da assembleia legislativa.