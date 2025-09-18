RP Raphaela Peixoto

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) prorrogou o prazo para a manifestação de interesse no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 1). A medida foi publicada na edição desta quinta-feira (18/9) do Diário Oficial da União (DOU).

Agora, candidatos aprovados em lista de espera tem até 23 de setembro para confirmarem o interesse em continuar concorrendo às vagas disponíveis. A manifestação deve ser feita pelo aplicativo ou site SOUGOV.BR.

Essa é uma etapa obrigatória, mas para realizar a manifestação, o candidato deve ter conta GOV.BR com nível de segurança prata ou ouro.

O resultado com as novas composições das listas de espera será divulgado até 10 de outubro de 2025. Os candidatos serão notificados por e-mail e por meio da Caixa Postal do GOV.BR.

