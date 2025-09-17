CB Correio Braziliense

Estão abertas, a partir desta quarta-feira (17/9), as inscrições para o concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). O certame, organizado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), oferece 356 vagas para diversos cargos e especialidades.

Interessados podem se inscrever até o dia 13 de outubro de 2025, exclusivamente pelo site da banca organizadora. Para confirmar a inscrição é necessário efetuar o pagamento da taxa de R$ 140.

Os salários iniciais podem chegar a R$ 15 mil, e todas as vagas serão preenchidas ao longo do ano de 2026. Entre os cargos disponíveis, estão:

As provas objetivas estão previstas para ocorrer entre os dias 23 e 30 de novembro, a depender do cargo. Também compõem o certame: prova discursiva, prova de conhecimentos práticos, Teste de Aptidão Física (TAF), inspeção de saúde, além de avaliação biopsicossocial e procedimento de heteroidentificação.