Após exigir porte de arma para diretor escolar, prefeitura retifica edital

RP Raphaela Peixoto

De acordo com o edital original, os candidatos não poderiam ter mais de 35 anos até a data de encerramento das inscrições e tinham que ter aptidão para o porte de arma - (crédito: Reprodução/Prefeitura de Sorocaba)

A Prefeitura de Sorocaba publicou um edital de concurso público para a contratação de profissionais da área educacional, mas acabou gerando polêmica ao incluir, inicialmente, a exigência de aptidão para o porte de arma e um limite de idade para os candidatos. O edital foi publicado na quarta-feira (10/9) e retificado na quinta-feira (11/9).

As exigências valiam para os cargos de diretor, vice-diretor escolar, orientador pedagógico e supervisor de ensino. Segundo o edital original, os candidatos não poderiam ter mais de 35 anos até a data de encerramento das inscrições.

Diante da repercussão do caso, a prefeitura publicou um novo documento de rerratificação retirando os dois critérios. Em resposta ao Correio, a administração municipal afirmou que as exigências foram inseridas por engano e reforçou que o porte de arma e o limite de idade não serão requisitos para participação no concurso.

O edital prevê salários entre R$ 7.800 e R$ 10,3 mil. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 18 de setembro e 3 de novembro deste ano, com taxa no valor de R$ 98,80. O pagamento deve ser efetuado até 4 de novembro.