A Câmara dos Deputados vai abrir um novo concurso público com oportunidades para candidatos de níveis médio e superior. A autorização foi dada pelo presidente da Casa, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), e publicada em edição extra do Diário da Câmara na quinta-feira (12/9).

O certame contará com vagas para analista legislativo, cargo de nível superior com salário inicial de R$ 29.402,91, conforme informações disponíveis no Portal da Transparência da Câmara. As áreas contempladas incluem:

Já para quem possui ensino médio completo, o concurso ofertará vagas para o cargo de técnico legislativo. Segundo o Portal da Transparência da Câmara, o salário inicial é de R$ 19.557,11. As atribuições previstas são para as funções de:

Policial legislativo federal; e

Assistente legislativo e administrativo

Ainda não há informações sobre o número de vagas nem a data de publicação do edital. O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026, entregue pelo governo ao Congresso em 29 de agosto, prevê o provimento de 56 cargos.