RP Raphaela Peixoto

Em entrevista ao Correio, Esther revelou que o governo federal contratará, até o fim do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mais de 20 mil servidores - (crédito: Reprodução/MGI)

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, anunciou nesta sexta-feira (19/9) que o governo federal irá autorizar "nos próximos dias" a nomeação de aprovados excedentes no concurso público do Banco Central. "Essa foi uma pactuação que eu fiz já com o presidente (do Banco Central) Galípo para que a gente possa chamar", afirmou a ministra em entrevista à GloboNews.

O certame oferta 100 vagas para a carreira de analista, nas especialidades de economia e finanças e tecnologia da informação. Os cargos têm remuneração inicial de R$ 20.924,80, para 40 horas de trabalho semanais.

Todavia, conforme explicou a titular do Ministério da Gestão e previsto no decreto nº 9.739/2019, que determina o limite de aprovados no concurso, o governo pode nomear mais 200 excedentes, totalizando 300 candidatos, sendo 150 vagas para cada carreira.

Leia também: Cartões de confirmação do CNU 2 estarão disponíveis na próxima semana

Esther ainda afirmou que Banco Central já fez o pedido para um novo concurso, que poderá ser autorizado após o término da chamada dos excedentes do concurso em andamento. "Eu não posso autorizar um concurso enquanto outro está em aberto, por isso que não foi autorizado um novo certame", explicou a ministra.

Mais de 20 mil contratações até o final do governo Lula

Em entrevista ao Correio, Esther revelou que o governo federal contratará, até o fim do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mais de 20 mil servidores.

Leia também: Ibama recebe aval do MGI para nomear 460 analistas aprovados em concurso

Conforme o Projeto de Lei Orçamentária Anual (Ploa) de 2026, a pasta está autorizada a contratar 11.382 novos servidores de concursos em andamento e novos que serão abertos. E, por ser ano eleitoral, a posse só poderá ocorrer até o fim do primeiro semestre.