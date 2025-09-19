Seleção da AgSUS oferece 179 vagas para cargos de nível superior e médio

RP Raphaela Peixoto

Há vagas para os cargos de assistente de região/distrito (nível superior) e agente de região/distrito (nível médio) - (crédito: Reprodução/AgSUS)

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS) lançou processo seletivo com 179 vagas para 34 municípios de 19 estados. Os servidores atuarão em Escritórios Regionais e Distritais da agência. O edital de abertura foi publicado na quinta-feira (18/09).

Há vagas para os cargos de assistente de região/distrito (nível superior) e agente de região/distrito (nível médio). As remunerações são de R$ 5.000,00 e R$ 3.000,00, respectivamente. Do total de vagas, 5% serão reservadas para pessoas com deficiência e 30% para pretos, pardos, quilombolas e indígenas.

As inscrições estarão abertas de 22 a 30 de setembro. Interressados podem se inscrever por meio do site da própia agência.

O processo seletivo será composto por duas etapas, sendo: análise curricular, prevista para ocorrer de 1º a 17 de outubro; e avaliação de conhecimentos, que será aplicada entre 27 e 31 de outubro. A previsão é que o resultado final seja divulgado em 7 de novembro.

O início da contratação está programado para a partir de 17 de novembro. Segundo a AgSUS, "as contratações serão mediante Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com a finalidade exclusiva de atender necessidades de apoio à execução de programas e projetos estratégicos da AgSUS".

As vagas estão distribuidas entre 34 localidades, incluindo a Terra Indígena Yanomami e as capitais listadas abaixo:

