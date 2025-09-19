RP Raphaela Peixoto

A medida ocorrerá sob coordenação da Polícia Federal e será no período de 28 de setembro a 7 de outubro de 2025 - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, autorizou o emprego da Força Nacional de Segurança nos estados do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul na realização e aplicação Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2). A medida ocorrerá sob coordenação da Polícia Federal no período de 28 de setembro a 7 de outubro de 2025.

De acordo com as portarias, publicadas nesta sexta-feira (19/9) no Diário Oficial da União, a Força Nacional de Segurança apoiará aos órgãos de segurança pública federal e estadual nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da na garantia da segurança das pessoas e do patrimônio.

A aplicação das provas objetivas está marcada para o dia 5 de outubro, em 228 cidades espalhadas por todas as unidades da federação. Os cartões de confirmação de inscrição que informam o local de aplicação das provas estarão disponíveis para consulta a partir de 22 de setembro, na página oficial do certame.

CNU 2

A segunda edição do concurso registrou 761.528 inscrições, abrangendo participantes de 4.951 municípios. O Distrito Federal aparece como a segunda unidade da federação com maior número de inscritos, com 102,9 mil confirmações, atrás apenas do Rio de Janeiro.

A seleção oferece 3.652 vagas para cargos de níveis superior e intermediário, com salários iniciais que variam entre R$ 4 mil e R$ 16 mil. O DF, por concentrar a maioria dos órgãos da administração pública federal, reúne 2.089 vagas.

Organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o certame é coordenado pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). Além das provas objetivas, o certame também é composto por prova discursiva, que será aplicada em 7 de dezembro.