Concurso PF: resultado provisório das etapas comprobatórias é divulgado

RP Raphaela Peixoto

A divulgação do do edital de resultado final no desempate de notas (se houver) assim como de resultado final no concurso está prevista para novembro - (crédito: Reprodução/PF)

A Polícia Federal publicou divulgou o resultado provisório na avaliação biopsicossocial para candidatos que concorrem às vagas reservadas às pessoas com deficiência referente ao concurso público destinado ao preenchimento de cargos administrativos.

O edital, publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (29/9), também traz a relação provisória dos candidatos aprovados no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros.

O prazo para interpor recurso contra ambos os resultados provisórios será aberto nesta segunda-feira (29/9) a partir das 10 horas. Os recursos devem ser interpostos por meio do site do Cebraspe, banca organizadora do certame, até 30 de setembro. Neste mesmo período, os candidatos que não foram considerados negros poderão ter acesso aos motivos de indeferimento da sua solicitação.

A previsão é de que o edital de resultado final nas duas etapas comprobatórias sejam divulgados em 14 de outubro. Já a divulgação do edital de resultado final no desempate de notas (se houver), assim como de resultado final no concurso, está prevista para 5 de novembro.

Ao todo, são ofertadas 192 vagas para candidatos com níveis médio e superior, com remunerações que podem chegar a R$ 11 mil. As provas objetivas e discursiva foram aplicadas em 29 de junho. A avaliação objetiva foi composta por 50 questões de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos.

Segundo o edital, os aprovados serão lotados em unidades da Polícia Federal no estado correspondente à localidade da vaga escolhida no momento da inscrição, independentemente do local onde o candidato realizar a prova. O concurso terá validade de dois anos a partir da homologação do resultado definitivo, com possibilidade de prorrogação por igual período.

