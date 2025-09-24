Concurso para diplomata tem resultado provisório publicado

RP Raphaela Peixoto

A etapa foi composta por provas escritas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, História do Brasil, Política Internacional, Geografia, Economia, Direito e um idioma adicional (Espanhol ou Francês) - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) publicou nesta quarta-feira (24/9) o resultado provisório da segunda fase do concurso público de admissão à carreira de diplomata. Organizado pelo Instituto Rio Branco e executado pelo Cebraspe, o certame oferece 50 vagas para o cargo de terceiro secretário, com remuneração inicial bruta de R$ 22.558,56.

A etapa foi composta por provas escritas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, História do Brasil, Política Internacional, Geografia, Economia, Direito e um idioma adicional (Espanhol ou Francês). Com o objetivo de promover a equidade de gênero, foi realizada uma convocação adicional de 75 mulheres para esta fase. A medida, segundo o documento, visa "corrigir eventuais desigualdades e promover proporcionalidade entre pessoas candidatas do gênero masculino e do gênero feminino".

Os candidatos terão acesso às imagens das provas escritas e aos espelhos de correção entre os dias 24 e 26 de setembro, período em que também poderão interpor recursos contra o resultado provisório, exclusivamente pelo site do Cebraspe.

O resultado definitivo da segunda fase, juntamente com as convocações para a avaliação biopsicossocial de candidatos com deficiência e para o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração de candidatos negros, será divulgado em 10 de outubro.

Leia também: Caixa estuda a realização de concurso para engenheiro e arquiteto

O procedimento de heteroidentificação estão previstos para os dias 16 e 17 de outubro, enquanto a avaliação biopsicossocial deve ocorrer em 17 de outubro de 2025.