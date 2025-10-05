CNU 2025: Esther Dweck reforça que não ocorreram incidentes graves

RP Raphaela Peixoto

Operação envolve mais de 85 mil pessoas responsáveis pela logística e segurança em todo o país - (crédito: Divulgação/MGI)

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck, ressaltou durante visita na tarde deste domingo (5/10) ao Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), em Brasília, que, até o momento, não foram registrados incidentes graves na aplicação do Concurso Nacional Unificado (CNU). “Vocês estão monitorando tudo para que a prova ocorra sem nenhuma intercorrência. E, caso haja alguma coisa, sei que estarão atentos para agir com rapidez”, declarou.

O espaço é responsável por acompanhar, em tempo real, a aplicação da segunda edição da prova. No local estão reunidos representantes das forças de segurança federais, estaduais e do Distrito Federal, além de profissionais do Ministério da Gestão, da Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e da Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do certame.

Durante a visita, Esther ainda destacou a integração entre os órgãos envolvidos na operação. “Temos, pelo menos, duas pessoas de cada estado que vieram para estar junto do governo federal nessa sala de comando integrada. Quero agradecer a toda a equipe”, afirmou.

O CPNU 2 conta com mais de 760 mil candidatos inscritos, que disputam 3.652 vagas efetivas em 32 órgãos federais. A operação envolve mais de 85 mil pessoas responsáveis pela logística e segurança em todo o país. Neste domingo (5/10), os candidatos realizarão a prova objetiva, com 90 questões para cargos de nível superior e 68 para nível intermediário. Quem for aprovado nesta primeira fase fará a segunda etapa do concurso unificado em 7 dezembro.

