CNU 2025: Esther Dweck destaca segurança e espera "comparecimento bem alto"

AG Aline Gouveia RP Raphaela Peixoto

Ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck - (crédito: MGI/Divulgação)

A ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck, falou sobre os investimentos em segurança para a aplicação da prova do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) de 2025, que ocorre neste domingo (5/10). A ministra participou de uma coletiva de imprensa, no CEUB, na Asa Norte.

Dweck avaliou que o governo espera um "comparecimento bem alto" dos candidatos. Segundo a minstra, embora o CNU deste ano tenha registrado um número menor de candidatos comparado com a edição anterior a expectativa é que o índice de comparecimento dos candidatos seja maior quando comparado ao do ano passado.



















"A gente teve mais de 600 mil pessoas dessas 761 mil [inscritas] que acessaram seu cartão de confirmação, portanto olharam seu local de prova, portanto é um percentual alto, bem mais alto do que a média dos concursos em geral", destacou a titular do MGI. Dweck apresentará o balanço dessa etapa inicial do certame logo após as provas

As provas estão sendo aplicadas em 228 cidades pelo país, em 1.294 locais. A edição deste ano oferece 3.652 vagas em 32 órgãos da administração pública federal. Neste domingo (5/10), os candidatos farão a prova objetiva, com 90 questões para cargos de nível superior e 68 para nível intermediário.

A estrutura do exame será dividida em duas partes: uma com temas de conhecimentos gerais — como língua portuguesa, raciocínio lógico e atualidades — e outra com conteúdos específicos de cada bloco temático escolhido pelo candidato. Quem for aprovado nesta primeira fase fará a segunda etapa do concurso unificado em dezembro.

Reforço na segurança

A realização do CPNU 2 envolveu, desde o início, uma operação integrada de segurança pública, articulada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, por meio da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, envolvendo as forças de segurança de todos os 26 estados e do Distrito Federal, além da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

Dois representantes da estrutura de cada estado, comandantes de todas as forças envolvidas na operação de segurança e logística e as equipes do MGI, Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e Fundação Getúlio Vargas (FGV) estarão reunidos o dia todo no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), em Brasília, para acompanhar toda a realização do CPNU 2.