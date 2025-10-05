CNU 2025: candidatos deixam locais de prova e comentam sobre questões

RP Raphaela Peixoto JS Junio Silva

As provas foram iniciadas, simultaneamente para todos os cargos, às 13h - (crédito: Keity Naiany)

Por volta das 16h deste domingo (5/10), os candidatos de nível intermediário começaram a deixar os locais de aplicação da primeira fase do Concurso Público Nacional Unificado. As provas foram iniciadas, simultaneamente para todos os cargos, às 13h.

Para a fisioterapeuta Bruna dos Santos, 24 anos, a prova apesar de extensa, não estava tão difícil. "A leitura da prova em si, eu achei um pouco complicada, o vocabulário em si, mas nada que uma pessoa que já estivesse se preparando a um tempo considerável não conseguisse fazer", avaliou a concurseira.

Segundo o edital, a permanência mínima exigida em sala era de duas horas. No entanto, os candidatos só puderam levar o caderno de provas com uma hora restante para o término do exame. Isso significa que, para os cargos de nível intermediário, a liberação do material foi permitida a partir das 15h30. Já para os de nível superior, o caderno pode ser retirado apenas após as 17h.

Alessandra Soares, 27 anos, participou do CNU pela primeira vez. "Achei que foi uma prova estava de médio para difícil", afirma. "Estava bem elaborada, tirando o tamanho dos textos".

A expectativa do governo é de alta participação neste primeiro dia de CNU. Mais cedo, a Ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, destacou que as condições logísticas e climáticas são favoráveis para um comparecimento expressivo dos inscritos.