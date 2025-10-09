RP Raphaela Peixoto

O Governo de Pernambuco publicou lançou nesta quinta-feira (9/10) o Concurso Público Unificado (CPU-PE) do estado. A seleção oferta 460 vagas para cargos de níveis médio e superior em nove órgãos da administração estadual. A banca organizadora do certame é a Fundação Carlos Chagas (FCC). O edital de abertura foi publicado no Diário Oficial do Estado, a partir da página 5.

As remunerações chegam a R$ 11.359,85, e as vagas estão distribuídas entre três blocos: gestor governamental (exclusivo para quem possui nível superior), cargos de nível superior em qualquer área de formação e cargos de nível médio. As provas estão agendadas para os dias 14 e 21 de dezembro, e serão aplicadas em 10 municípios pernambucanos.

A seleção será realizada em duas etapas. A primeira consiste em provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório. Já a segunda etapa, de caráter eliminatório, é voltada exclusivamente para os cargos de gestor governamental das especialidades Administrativa, Controle Interno e Planejamento, Orçamento e Gestão, vinculados à Secretaria de Administração (SAD), Controladoria-Geral do Estado (CGE) e Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional (Seplag). Nesta fase, os aprovados participarão de um programa de formação.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da FCC, entre 10h do dia 9 de outubro e 23h59 do dia 7 de novembro. O valor da taxa varia conforme o nível do cargo: R$ 190 para gestor governamental; R$ 130 para os demais cargos de nível superior; e R$ 90 para nível médio. Candidatos podem se inscrever para mais de um cargo, desde que pertencentes a blocos distintos.

As oportunidades contemplam os seguintes órgãos: Agência de Regulação de Pernambuco (ARPE), Agência Estadual de Tecnologia da Informação (ATI), Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), Instituto de Pesos e Medidas (IPEM), Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado (Funape), Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase), além da SAD, Seplag e CGE.