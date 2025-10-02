O governo federal autorizou, nesta quinta-feira (2/10), a nomeação de 1.984 aprovados e não classificados em concursos realizados nos últimos dois anos. A decisão consta em três decretos publicados no Diário Oficial da União e assinados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
A medida contempla chamadas adicionais e excepcionais da primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 1) e de outros certames recentes, permitindo a convocação de candidatos do cadastro de reserva.
Áreas contempladas
Entre as nomeações autorizadas estão:
200 auditores do Banco Central;
100 Analistas de Planejamento e Orçamento (APO);
300 Analistas de Tecnologia da Informação (ATI);
250 Analistas Técnicos de Políticas Sociais (ATPS);
240 vagas em agências reguladoras, sendo 100 na Anvisa;
175 para a Fundação Nacional do Índio (Funai);
120 para o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI);
88 para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Reforço ao serviço público
O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) afirma que as nomeações ajudam a recompor áreas estratégicas que sofreram desestruturação nos últimos anos, como regulação, meio ambiente, saúde, cultura, educação, pesquisa e políticas indigenistas.
Nos últimos dez anos, cerca de 180 mil servidores se aposentaram, reduzindo o quadro do Executivo federal. Embora a digitalização tenha modernizado os serviços, o governo aponta que a redução de pessoal afetou a capacidade de resposta do estado às demandas sociais.
As convocações adicionais do CPNU 1 vão incluir tanto as vagas remanescentes da primeira chamada quanto as autorizadas agora. Entre 9 e 23 de setembro, candidatos aprovados em lista de espera puderam confirmar o interesse em permanecer no banco de reserva.
Segundo o governo, o impacto financeiro estimado com as nomeações é de R$ 378 milhões em 2026. O valor já está previsto no Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) do próximo ano, dentro da projeção de gastos com pessoal equivalente a 2,6% do Produto Interno Bruto (PIB).
