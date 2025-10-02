AS Amanda S. Feitoza

O governo federal autorizou, nesta quinta-feira (2/10), a nomeação de 1.984 aprovados e não classificados em concursos realizados nos últimos dois anos. A decisão consta em três decretos publicados no Diário Oficial da União e assinados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A medida contempla chamadas adicionais e excepcionais da primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 1) e de outros certames recentes, permitindo a convocação de candidatos do cadastro de reserva.

Áreas contempladas

Entre as nomeações autorizadas estão:

200 auditores do Banco Central;

100 Analistas de Planejamento e Orçamento (APO);

300 Analistas de Tecnologia da Informação (ATI);

250 Analistas Técnicos de Políticas Sociais (ATPS);

240 vagas em agências reguladoras, sendo 100 na Anvisa;

175 para a Fundação Nacional do Índio (Funai);

120 para o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI);

88 para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Reforço ao serviço público

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) afirma que as nomeações ajudam a recompor áreas estratégicas que sofreram desestruturação nos últimos anos, como regulação, meio ambiente, saúde, cultura, educação, pesquisa e políticas indigenistas.

Nos últimos dez anos, cerca de 180 mil servidores se aposentaram, reduzindo o quadro do Executivo federal. Embora a digitalização tenha modernizado os serviços, o governo aponta que a redução de pessoal afetou a capacidade de resposta do estado às demandas sociais.

As convocações adicionais do CPNU 1 vão incluir tanto as vagas remanescentes da primeira chamada quanto as autorizadas agora. Entre 9 e 23 de setembro, candidatos aprovados em lista de espera puderam confirmar o interesse em permanecer no banco de reserva.

Segundo o governo, o impacto financeiro estimado com as nomeações é de R$ 378 milhões em 2026. O valor já está previsto no Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) do próximo ano, dentro da projeção de gastos com pessoal equivalente a 2,6% do Produto Interno Bruto (PIB).