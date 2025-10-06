CNU 2025: Gabarito oficial é divulgado nesta segunda-feira

AS Amanda S. Feitoza

Estudantes CNU - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

O gabarito oficial do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) será divulgado às 10h desta segunda-feira (6/10), conforme informou a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, durante coletiva de imprensa neste domingo (5/10). A ministra também confirmou que haverá mais de uma versão de prova, e que os candidatos poderão identificar qual fizeram no momento da publicação dos gabaritos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Amanhã as pessoas vão saber quantos gabaritos tinham e qual era a prova que a pessoa fez. Existe uma maneira de identificar, e ela vai saber”, afirmou Esther Dweck.

Segundo balanço apresentado pela pasta, o índice de abstenção nesta edição foi de 42,8%, o que significa que quase 60% dos inscritos compareceram às provas aplicadas em 228 cidades do país. O número representa um aumento significativo de participação em comparação ao ano anterior, quando a taxa de ausentes foi maior.

Leia também: CNU 2025: candidatos elogiam organização e novo formato de provas

Aplicação das provas

As provas objetivas da primeira fase foram aplicadas neste domingo (5/10). A segunda fase, com provas discursivas, será realizada em 7 de dezembro, apenas para os candidatos habilitados na etapa inicial.

As notas da primeira etapa devem ser divulgadas em 12 de novembro, e as listas de classificação começam a ser publicadas a partir de 20 de fevereiro de 2026. O cronograma prevê que as convocações dos aprovados comecem em março do próximo ano.

Enem dos concursos

O CPNU, conhecido popularmente como “Enem dos concursos”, é um modelo unificado de seleção criado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). A proposta é centralizar os concursos federais, democratizando o acesso e oferecendo mais transparência e eficiência nos processos seletivos.

Leia também: Ministra atualiza estado de saúde de candidato que passou mal durante o CNU no DF

Nesta edição, o certame oferece 3.652 vagas em 32 órgãos federais, sendo: