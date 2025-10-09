Ministério autoriza a nomeação de 459 aprovados no CNU 2024

RP Raphaela Peixoto

A medida foi oficializada por meio da Portaria MGI nº 8.730/2025, publicada na edição de quarta-feira (9/10) do Diário Oficial da União - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) autorizou a nomeação de 459 candidatos aprovados na primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) para o cargo de Analista Técnico de Políticas Sociais (ATPS). As autorizações referem-se aos editais de número 1 a 7, que compuseram a primeira edição do CPNU.

A medida foi oficializada por meio da Portaria MGI n.º 8.730/2025, publicada na edição desta quarta-feira (9/10) do Diário Oficial da União. Com a autorização formalizada, os próximos passos serão a nomeação e a posse dos novos servidores, conforme cronograma a ser definido.

De acordo com a portaria, as nomeações estão condicionadas à disponibilidade de vagas e à compatibilidade com as previsões orçamentária e financeira, conforme as diretrizes da Lei Orçamentária Anual (LOA) e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Cabe ao MGI editar os atos complementares necessários, como editais e portarias específicas, para viabilizar a entrada dos aprovados no serviço público.

De acordo com o portal do servidor, a carreira tem um amplo campo de atuação. Entre as atribuições estão: "a realização de atividades de assistência técnica em projetos e programas nas áreas de saúde, previdência, emprego e renda, segurança pública, desenvolvimento urbano, segurança alimentar, assistência social, educação, cultura, cidadania, direitos humanos e proteção à infância, à juventude, à pessoa com deficiência, à pessoa idosa e à população indígena no âmbito do Poder Executivo federal".

