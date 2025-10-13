Secretaria de Educação do DF anuncia novo concurso em 2026

JS Junio Silva

A Secretaria de Educação do Distrito Federal anunciou um novo concurso público, nesta segunda-feira (13/10). Serão oferecidas 2.650 vagas imediatas e 7.954 para cadastro reserva.

A autorização foi feita por meio da Secretaria de Economia. O edital da prova está previsto para o primeiro semestre do ano que vem, segundo o anúncio.





As vagas oferecidas são destinadas aos cargos das carreiras do Magistério Público e de Políticas Públicas e Gestão Educacional. “Essa é a prova de que o Governo está cumprindo seu acordo com as duas categorias e vai ampliar o quadro de profissionais que vem, com o passar do tempo, aposentando e se afastando”, afirma a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá.

O último concurso da Secretaria aconteceu em 2022, com vagas de nível superior. A homologação do resultado final foi publicada em julho de 2023. Em junho de 2025, a validade da publicação foi prorrogada, passando a valer até 2027.