CNU 2024: Erro na divulgação de lista de espera confunde candidatos

O Governo Federal cometeu um erro na divulgação do resultado da etapa de manifestação de interesse do Concurso Nacional Unificado (CNU) 2024, gerando confusão entre milhares de candidatos que aguardavam na lista de espera. Na manhã desta sexta-feira (10/10), o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) publicou o que seria a lista de candidatos que seguiram na disputa por uma vaga no serviço público federal.

No entanto, horas depois, o órgão admitiu que o material divulgado não correspondia à lista de espera, e sim à classificação geral dos cargos.

Em comunicado oficial, o ministério informou que os arquivos serão retificados e republicados, mas ainda não há previsão de quando a nova lista será divulgada. O MGI também pediu desculpas aos candidatos pelo equívoco.

Segundo os dados inicialmente divulgados, mais de 14 mil candidatos que estavam na lista de espera confirmaram interesse em continuar no processo. Ao todo, 16,4 mil pessoas foram convocadas para essa etapa, que ficou aberta entre 8 e 23 de setembro.

Com as confirmações registradas, o governo prevê uma nova chamada ainda em 2025, após a publicação de novos decretos e portarias de autorização. Essa etapa deve preencher vagas remanescentes e abrir espaço para novas oportunidades no serviço público federal.